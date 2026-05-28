Dos muertos en nuevo ataque de EE. UU. a presunta narcolancha

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el miércoles (27.05.2026) que mataron a dos personas en un nuevo ataque a una embarcación, la segunda de la semana, supuestamente ligada a organizaciones del narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Ninguno de los tripulantes de la nave sobrevivió al ataque que forma parte del operativo "Lanza del Sur", según informó el Comando Sur del Ejército estadounidense en su cuenta de X, donde adjuntó un vídeo de la tarea realizada en aguas internacionales.

El Comando Sur (SOUTHCOM) es responsable de los operativos militares estadounidense en la región.

En su publicación, los militares alegaron que la embarcación atacada estaba "operada por organizaciones designadas como terroristas" y que "transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental" para el tráfico de drogas.

Un video granuloso en blanco y negro que acompañaba la publicación mostraba parte del bote oculto por un recuadro antes del ataque, luego una gran explosión y, después, los restos humeantes en el agua. mEn las imágenes no se ve a ningún sobreviviente.