Dos agentes de la Guardia Nacional heridos en tiroteo en Washington

Dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos se encuentran en estado crìtico tras ser tiroteados este miércoles (26.11.2025) cerca de la Casa Blanca. El ataque fue informado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El presidente Donald Trump, por su parte, aseguró que el atacante pagará "un precio muy alto” por lo ocurrido.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC", declaró Noem en la red social X (Twitter). Las autoridades rectificaron una información entregada por el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, quien reportó el deceso de ambos soldados. El director del FBI confirmó que ambos guardias nacionales se encontraban en estado crítico, pero vivos.

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial, en la que no se encuentra el mandatario, quien viajó esta jornada a Florida. La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump, con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

"Precio muy alto"

Un testigo explicó a la cadena de noticias local Fox 5 que se oyeron dos disparos y la gente comenzó a correr. Una mujer citada por la agencia Reuters, en tanto, escuchó dos detonaciones en torno a las 14.15 hora local y luego hubo gritos de socorro. Agregó que vio a lo que parecían ser agentes del Servicio Secreto de EE. UU. corriendo tras alguien con una sudadera con capucha.

A través de su red Truth Social, Trump reaccionó a lo ocurrido, prometiendo que el atacante no quedará impune. "El animal que disparó a los dos guardias nacionales (…) pagará un precio muy alto", escribió el mandatario.

"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias", agregó Trump desde su mansión en Mar-a-Lago, donde se halla en la víspera del Día de Acción de Gracias.