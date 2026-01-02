Donald Trump: EE. UU. "acudirá al rescate" si Irán mata manifestantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes (02.02.2026) que si Irán mata a manifestantes, Washington "acudirá a su rescate", después de que las protestas por el costo de la vida se tornaran en las más violentas en tres años en la República Islámica, con al menos seis muertos en distintas provincias.

"Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Estamos preparados y listos para actuar", recalcó.

Irán es escenario de importantes movilizaciones contra la carestía de la vida desde el domingo y las protestas se han extendido a varias provincias, según los medios de comunicación del país.

Huelga de comercios extendida a las calles

Los comerciantes de la capital iraní, Teherán, se declararon en huelga el domingo por los altos precios y el estancamiento económico, acciones que desde entonces se han extendido a otras partes del país. La agencia de noticias iraní Fars informó el jueves de que dos personas murieron en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en la ciudad de Lordegan, en la provincia de Chaharmahal y Bakhtiari, y tres en Azna, en la vecina provincia de Lorestán.

Las protestas, no obstante, son de menor magnitud que las de 2022, provocadas por la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini, quien fue arrestada por violar el estricto código de vestimenta iraní para mujeres.

La economía iraní ha estado en crisis durante años desde que Estados Unidos reimpuso las sanciones en 2018, después de que Trump se retirara de un acuerdo nuclear internacional durante su primer mandato.



