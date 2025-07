Donald Trump dice que Ucrania no debería atacar Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes (15.07.2025) reportes de prensa que aseguran que Washington tiene presupuestado el envío de misiles de largo alcance en el paquete de armas que espera entregar a las autoridades ucranianas, que desde febrero de 2022 se defienden de una agresión a gran escala lanzada por el régimen de Moscú.

Según el Financial Times Trump habló recientemente con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski sobre proporcionar misiles estadounidenses para atacar Moscú, entre ellos Tomahawk y ATACMS. Consultado al respecto en la Casa Blanca, Trump contestó "no, no estamos buscando hacer eso”. También se le preguntó si Kiev debería atacar Moscú, a lo que el republicano respondió "no”.

Sin embargo, el lunes Trump había anunciado un acuerdo para el envío de armamento a Ucrania, incluidas las baterías antimisiles Patriot solicitadas por el mandatario ucraniano, cuyo costo será asumido por los aliados europeos, no por Estados Unidos. En la ocasión, Trump indicó que el acuerdo "incluye misiles y municiones”, lo que sugiere que podría tratarse de armamento ofensivo, y no exclusivamente defensivo.

Rusia pide "tiempo”

Durante la campaña electoral Trump prometió poner fin a la guerra rápidamente y detener el flujo de miles de millones de dólares en armas estadounidenses a Ucrania. Bajo su presión, Moscú y Kiev abrieron negociaciones sobre el conflicto bélico iniciado hace más de tres años, pero el único resultado concreto ha sido el intercambio de prisioneros de guerra.

El lunes, el mandatario estadounidense dijo que si no se llegaba a un acuerdo en los próximos 50 días, impondrá aranceles duros a los socios comerciales rusos. Rusia, que ha rechazado los llamados a un alto al fuego y ha lanzado un número récord de drones y misiles contra Ucrania en los últimos meses sin que eso implique grandes ganancias en el terreno, respondió este martes señalando que necesitaba más tiempo para responder a Trump.

​"La declaración del presidente Trump es muy seria. Sin duda necesitamos tiempo para analizar lo que se dijo en Washington", declaró el portavoz del régimen, Dmitri Peskov.