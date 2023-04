Donald Trump comparece en una histórica audiencia ante el juez en Nueva York

Donald Trump se dispone a declararse no culpable de los cargos en su contra por un soborno a una actriz porno, en la primera imputación penal a un expresidente estadounidense, que ha tildado de "surrealista".



El exmandatario está imputado por el pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado.



Trump, técnicamente bajo custodia judicial, compareció primero en la Oficina del Fiscal de Manhattan, que dirige el fiscal Alvin Bragg, donde se sometió al protocolo habitual de cualquier imputado: toma de huellas dactilares y fotos para la ficha judicial.



Después, alrededor de las 14H30 (18H30 GMT), con semblante serio y sin responder a las preguntas de los periodistas, se dirigió a la sala donde el juez de origen colombiano Juan Merchán, le leerá los cargos, hasta ahora sellados, que le convertirán en el primer presidente en sentarse en el banquillo por un proceso penal.



La prensa especula que serán una treintena, relacionados con falsificación de registros comerciales.



Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada presuntamente haciéndola pasar como minutas profesionales.



Tanto el magnate republicano como sus abogados han insistido en el despropósito de la causa.



En plena campaña electoral para conseguir la nominación del Partido Republicano para las elecciones de 2024, el magnate de 76 años denuncia que es víctima de una "caza de brujas".



La histórica comparecencia judicial del expresidente "no es una prioridad" para su sucesor Joe Biden, aseguró este martes la portavoz de la Casa Blanca.



"Obviamente seguirá parte de las noticias cuando tenga un momento para ponerse al día de las noticias, pero esto no es una prioridad para él", dijo la portavoz Karine Jean-Pierre.



"Surrealista"