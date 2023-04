Doce detenidos por incendio en hospital de China que dejó 29 muertos

19 de abril de 2023, 5:37 AM

"Sentimos profundo remordimiento y culpa", declaró Li Zongrong a periodistas al dar a conocer el miércoles el balance de víctimas.



Alrededor del establecimiento había una fuerte presencia policial y grupos de curiosos que observaban y grababan el lugar con sus teléfonos, constataron periodistas de la AFP.



El edificio no parecía excesivamente dañado desde fuera, pero imágenes del interior publicadas por el medio económico Caixin mostraban camas enteramente calcinadas y paredes ennegrecidas.



Las llamas pudieron apagarse media hora después del inicio del incendio y los equipos de socorro evacuaron a 71 pacientes durante las dos horas siguientes, dijo el periódico oficial Diario de Pekín.



No se dieron mayores detalles del número de heridos por el incendio o la condición de las víctimas.



"La prioridad número uno es curar a los heridos", declaró Yin Li, secretario del Partido Comunista en Pekín, que acudió al lugar, según el diario oficial.



Recomendó "poner en marcha un equipo de trabajo a nivel municipal" para "exigir cuentas a personas responsables, conforme a la ley".



Periodistas de AFP observaron el miércoles a decenas de personas frente a la entrada del hospital, donde un amplio contingente policial pedía a la gente no tomar fotos.



Sin contacto