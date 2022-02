Director deportivo deja el Ajax por enviar mensajes inapropiados a compañeras

El exfutbolista de Países Bajos, Marc Overmars, dimitió como director deportivo del Ajax Ámsterdam tras "una serie de mensajes inapropiados" que envió a algunas empleadas de la entidad, según el club, un comportamiento que el propio Overmars calificó de "inaceptable".

El anuncio desató numerosas reacciones en el país, sacudido desde hace varias semanas por las denuncias de abuso sexual en el popular programa de televisión The Voice de Holanda.

Nombrado director deportivo del Ajax en 2012, Overmars levantó el trofeo de la Liga de Campeones con el club en 1995, antes de destacar también en el Arsenal y en FC Barcelona. Varios comentaristas señalaron que la salida de Marc Overmars, un extremo de renombre en la década de 1990, dejará en cambio un gran vacío dentro del club de Ámsterdam.

Overmars, de 48 años, se disculpó y reconoció "haber superado los límites", según un comunicado del club publicado el domingo, que habla de mensajes enviados a "varias mujeres" en un "periodo de tiempo amplio".

"Estoy avergonzado. Durante la última semana me he enfrentado a informes sobre mi comportamiento y cómo lo han vivido otros", aseguró Overmars en la nota.

