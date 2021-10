Diputado asesinado a puñaladas en Reino Unido

Un diputado conservador británico, David Amess, murió el viernes tras ser apuñalado "múltiples veces" durante un evento en su circunscripción en el sureste de Inglaterra, conmocionando a un país aún marcado por el asesinato en 2016 de la diputada laborista Jo Cox.



La policía del condado de Essex no mencionó el nombre de Amess, pero confirmó que "un hombre fue detenido como sospechoso de asesinato después de que un hombre fuera apuñalado en Leigh-on-Sea". Este "murió posteriormente", precisó.



Los medios británicos identificaron a la víctima, apuñalada "múltiples veces", como el político de 69 años miembro del partido del primer ministro Boris Johnson, que recibía a sus electores en una iglesia de su circunscripción en Leigh-on-Sea.



Se desconocía de momento el móvil del atacante.



Paul Gardiner, barbero de 41 años, cuyo establecimiento se encuentra a unos 250 metros del lugar del ataque explicó a la AFP el despliegue policial.



"Hay un par de helicópteros volando sobre el lugar y había una ambulancia", relató. "Estaba conduciendo hacia el trabajo y aparqué sobre las 12h30, había muchos coches de policía conduciendo hacia allí", agregó.



Otro testigo, Ashley Curtis, un hombre de 49 años que vive a 200 metros de la iglesia, aseguró que dos horas después la carretera seguía bloqueada con coches policiales y una ambulancia.



"Nadie podía pensar que algo así ocurriera por aquí", dijo a la AFP. "David Amess es un buen tipo. Le he conocido y he tenido trato con él en el pasado", explicó, considerando que el atacante debía "guardarle mucho rencor para entrar en la iglesia metodista mientras estaba recibiendo a la gente y hacerle eso".



"Noticias alarmantes"

Las reacciones políticas no se hicieron esperar, en un país marcado por el asesinato en plena calle en 2016 de la diputada eurófila Jo Cox, una semana antes del referéndum del Brexit, a manos de un simpatizante neonazi.



"Noticias horribles y profundamente impactantes", tuiteó el líder de la oposición laborista, Keir Starmer.



Por su parte, el ex primer ministro conservador británico David Cameron lamentó estas "noticias alarmantes y preocupantes".



Johnson, su partido y su gobierno no reaccionaron todavía.



"La Fundación Jo Cox está horrorizada de conocer la noticia del ataque a Sir David Amess. Pensamos en él, en su familia y en sus seres queridos en este momento tan angustioso", tuiteó la institución creada en recuerdo de la diputada laborista asesinada a los 41 años.



"Atacar a nuestros representantes elegidos es un ataque a la propia democracia. No hay excusa ni justificación. Es lo más cobarde que puede haber", fistigó Brendan Cox, viudo de la diputada fallecida.



El ataque a Cox, firme defensora de la pertenencia británica a la Unión Europea y de la causa de los refugiados, conmocionó al Reino Unido, en un contexto de fuerte tensión por la campaña para aquella consulta que dividió al país.



Fue la primera mujer parlamentaria asesinada en el país y el primer diputado asesinado desde Ian Gow, víctima del IRA en 1990.



En 2010, el diputado laborista Stephen Timms fue apuñalado por una mujer tras haber votado a favor de la intervención británica en la guerra de Irak.



Y diez años antes, el asistente del diputado liberaldemócrata Nigel Jones murió durante un ataque con sable en un encuentro con electores locales cuyo objetivo era el legislador.



Lea también Internacional Peligra la Navidad en el Reino Unido, buques se desvían por saturación de puerto La congestión de los puertos es generalizada en el mundo, pero este puerto británico, está entre los 3 o 4 puertos más afectados del mundo.