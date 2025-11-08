Dinamarca prohibirá acceso a redes sociales a menores de 15 años

El Gobierno de Dinamarca presentó el viernes (07.11.2025) un acuerdo con dos fuerzas opositoras para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.

La propuesta, que cuenta con apoyo de una mayoría suficiente del Parlamento, incluye no obstante la posibilidad de que los padres puedan hacer una excepción y permitir el acceso desde los 13 años en algunos casos.

"Establecemos un nuevo estándar para que nosotros como sociedad podamos proteger a los niños y jóvenes", dijo en rueda de prensa la ministra danesa de Digitalización, Caroline Stage.

Stage resaltó que la "recomendación clara" del Gobierno es que los menores de 15 años no tengan acceso a las redes sociales, aunque admitió que puede haber situaciones "en las que los padres tengan otra opinión y sepan más".

Partidos de izquierda critican excepción

La introducción de esa excepción es la que ha llevado a los tres partidos más a la izquierda del Parlamento danés a retirarse del acuerdo, al considerarlo "poco ambicioso con los algoritmos dañinos y que crean dependencia de TikTok, Snapchat e Instagram", indicó en un comunicado la diputada socialista Lisbeth Bech.

El proyecto de ley se dirige a las "grandes plataformas" que permiten crear perfiles de usuarios públicos y que están asociadas a "riesgos documentados" en forma de, por ejemplo, "diseños adictivos y contenido ilegal o dañino", señala el texto.

"Espero que enviemos así una señal clara como sociedad de que debemos cuidar mejor de nuestros niños y jóvenes", dijo durante un acto electoral para las próximas elecciones municipales la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen.

Frederiksen encabeza un Gobierno de coalición con dos fuerzas liberales, a las que se han sumado en este acuerdo el Partido Conservador y el Partido Social Liberal.

Dinamarca se une así a otros países que han anunciado medidas de ese tipo, siguiendo el ejemplo pionero de Australia, que en 2024 aprobó una ley para proteger a los niños contra posibles daños del uso de esas plataformas.





