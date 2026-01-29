Dinamarca dice que ha encarrilado la situación con EE. UU. sobre Groenlandia

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmó este jueves (29.01.2026) que han "encarrilado" la situación con Estados Unidos en cuanto a sus pretensiones sobre la isla de Groenlandia, y aseguró que sentirse "más optimista" que hace una semana.

"No es que se hayan resuelto las cosas, pero es positivo porque ahora hemos vuelto a lo que teníamos en Washington hace exactamente dos semanas, después de que se produjera un importante desvío y la situación se agravara. Pero ahora hemos encarrilado la situación. Hoy soy un poco más optimista que hace una semana", indicó a la prensa Rasmussen a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

El jefe de la diplomacia danesa se refirió a una reunión a alto nivel celebrada la víspera en la capital estadounidense "sobre la cuestión del Atlántico" que "transcurrió en un ambiente y un tono muy constructivos", y confirmó que se han programado nuevos encuentros.

"Como he dicho en numerosas ocasiones, compartimos las preocupaciones de Estados Unidos en materia de seguridad con respecto al Atlántico", explicó y aseguró que es un asunto que quieren "resolver en estrecha colaboración".

Así, señaló que por el momento no han podido llegar a ninguna conclusión, pero enfatizó que hoy se siente "un poco más optimista que hace una semana".

La semana pasada se estableció un "marco" con Estados Unidos sobre Groenlandia, pero no todavía un acuerdo en sí, ya que debe ser negociado con las autoridades danesas y el gobierno del territorio autónomo dependiente del Reino de Dinamarca.

Rasmussen y su colega groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pactaron la semana pasada en Washington -en una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente J. D. Vance- crear un grupo de trabajo conjunto para estudiar las preocupaciones de seguridad de EE. UU. sin traspasar las líneas rojas de la soberanía danesa y el derecho a decidir de los casi 57.000 habitantes de la isla.



