Diez candidatos competirán por la presidencia de Panamá en 2024

31 de julio de 2023, 5:39 AM

Ciudad De Panamá, Panamá | Diez candidatos buscarán la presidencia de Panamá en las elecciones previstas en mayo de 2024, tras concluir este domingo el proceso para escoger a los últimos aspirantes, informó el Tribunal Electoral del país centroamericano.



Los últimos cuatro candidatos en superar los trámites han sido el abogado y periodista Ricardo Lombana (centroderecha); la diputada oficialista Zulay Rodríguez (Partido Revolucionario Democrático, socialdemócrata); la maestra izquierdista Maribel Gordón y el exministro de Comercio (2014-2015) Melitón Arrocha (centroderecha).



Lombana fue escogido por el directorio del Movimiento Otro Camino, mientras que Rodríguez, Gordón y Arrocha se hicieron con los tres puestos de libre postulación que permite el Tribunal Electoral al recolectar y sumar el mayor número de firmas requeridas.



Tras ser proclamado este domingo Lombana, declaró que logró su postulación "sin clientelismo, sin regalos" y "sin aprovecharse de las necesidades de un pueblo que ha sido maltratado por sus políticos".



El sábado fue ratificado el abogado José Alberto Álvarez, del derechista y minoritario Partido Alternativa Independiente Social (Pais).



También aspiran a la silla presidencial los exmandatarios Ricardo Martinelli (derecha) y Martín Torrijos (centroderecha); el actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo (socialdemócrata); el ex canciller durante el gobierno de Martinelli Rómulo Roux (derecha) y el exalcalde capitalino José Isabel BLandón (centroderecha).



Panamá celebrará el 5 de mayo de 2024, a una sola vuelta, sus séptimas elecciones tras la invasión estadounidense que puso fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega en 1989.



En estos comicios, se elegirá al sustituto del actual gobernante, Laurentino Cortizo, en un proceso electoral donde no está permitida la reelección presidencial inmediata.



Además, se renovará la Asamblea de diputados y las distintas autoridades locales.



Hasta la fecha, ningún candidato oficialista ha ganado las elecciones presidenciales.



Según algunas encuestas, Martinelli es el favorito, aunque no es seguro que se pueda presentar tras ser condenado recientemente a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, en un fallo que ha sido recurrido por sus abogados.



Martinelli también será juzgado en agosto por el presunto pago de comisiones durante su gobierno a la empresa brasileña Odebrecht.



La hipotética candidatura de Martinelli ha provocado que varios candidatos hayan iniciado conversaciones para formar una alianza que impida que el expresidente pueda volver a gobernar.