Diarrea "explosiva" por parásito se extiende en 31 estados de EE. UU.

Al menos cerca de 2.000 personas en Estados Unidos se han infectado por el parásito Cyclospora cayetanensis, que causa diarrea "explosiva" y que suele encontrarse en productos agrícolas, aunque las autoridades aún no han identificado el origen del brote que ha dejado casos en 31 estados.

El estado más afectado es Michigan, con más de 1.500 casos registrados, muy por encima del promedio anual de 50. En el vecino Ohio se han confirmado 177 contagios, aunque algunos condados investigan hasta 500 posibles infecciones, según el Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota.

Nueva York ha detectado 470 casos desde el 1 de mayo. A ese estado le siguen Illinois, con 141 contagios; Carolina del Norte, con 110, y Florida, con cerca de 50, de acuerdo con recuentos de medios nacionales.

Síntomas de la ciclosporosis

El parásito causa ciclosporosis, una infección que puede durar días o semanas y cuyos síntomas incluyen "diarrea explosiva", pérdida de apetito y peso, cólicos, flatulencia, náuseas, fiebre y dolor muscular generalizado, explicó la Asociación Médica Americana (AMA).

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el parásito infecta el intestino delgado y, si no se trata, la enfermedad puede prolongarse durante más de un mes.

El CIDRAP advirtió que, aunque Michigan parezca el epicentro del brote, en realidad se desconoce el verdadero número de casos porque desde julio de 2025 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hicieron que el seguimiento de Cyclospora fuese opcional.

De hecho, el último reporte de los CDC, con fecha del 1 de julio, solo muestra 145 casos a nivel nacional, incluyendo 20 hospitalizaciones, lo que contrasta con la cifra reportada por los estados.

Los CDC indican que el parásito no suele transmitirse directamente entre personas, sino a través de alimentos o agua contaminados con materia fecal. Los brotes suelen registrarse en verano y con frecuencia se asocian al consumo de frutas, verduras y hierbas frescas.

La causa del actual brote no se ha identificado, aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) está pidiendo a restaurantes, cocinas y consumidores en general elevar las precauciones en el manejo de alimentos crudos.

Cómo prevenir el contagio

"Por lo general, la ciclosporosis no pone en peligro la vida, pero la deshidratación causada por episodios frecuentes de diarrea puede provocar una enfermedad grave, de manera particular entre las personas más jóvenes o mayores y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados", declaró el MDHHS en un comunicado.

La AMA recomienda lavarse las manos, en especial después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo, además de lavar los alimentos "minuciosamente", cortar y desechar todas las áreas dañadas o con magulladuras en las frutas y verduras, y refrigerarlas menos de dos horas después de cortarlas.