Detienen en Argentina a ruso que dice ser extraterreste

Las autoridades de Argentina detuvieron a 15 extranjeros acusados de formar parte de un grupo presuntamente dedicado a la trata de personas cuando intentaban salir del país. Entre los arrestados está un ruso líder de una secta, según la prensa local.

Los detenidos pertenecen a "una organización sospechada de dedicarse a la trata de personas" y están vinculados a la secta Ashram Shambala, informó el lunes la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un comunicado.

Konstantin Rudnev, uno de los detenidos, según informaron medios locales, fundó esta secta en Siberia en 1989 y llegó a tener ramificaciones por toda Rusia.

Rudnev, que dice ser un extraterrestre, fue condenado en 2013 en Rusia a 11 años de prisión por violar a algunos de sus seguidores.

Durante la detención, el "líder de la organización intentó autolesionarse en el cuello con una hoja de afeitar que llevaba en su billetera, pero fue rápidamente reducido por los oficiales", informó la PSA, que no reveló su identidad.

Rudnev fue interceptado junto con otras ocho personas en el aeropuerto de la ciudad de Bariloche, 1.500 km al suroeste de Buenos Aires.

Las otras seis detenciones se realizaron en un aeropuerto de Buenos Aires.

Entre los detenidos hay cuatro rusos y once mujeres, nueve de nacionalidad rusa, una mexicana y una brasileña. Todos tenían como destino Sao Paulo.

"La investigación se inició a partir de un caso detectado en el Hospital Zonal Regional de Bariloche, donde una mujer rusa acudió a dar a luz acompañada por otras compatriotas", señaló la PSA.

Allí, el personal médico notó que la mujer se encontraba en un evidente estado de sometimiento, por lo que intervino la Justicia Federal, añadió.

Algunas de las mujeres detenidas tenían partes de la cabeza sin cabello y estaban extremadamente delgadas.

