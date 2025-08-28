Detienen a sacerdote tico en EE. UU. por presunta agresión sexual

Un sacerdote costarricense, identificado como Robert Méndez Esquivel, fue detenido este miércoles en Estados Unidos como sospechoso de agresión sexual.

La detención fue confirmada por el Departamento de Policía de Nampa, en Idaho, a través de sus redes sociales.

A Méndez, de 45 años, se le acusa de haber agredido a un menor de entre 16 y 17 años, según la investigación llevada a cabo por ese cuerpo policial.

“Al momento de su arresto, el señor Esquivel era un sacerdote en la iglesia católica de San Pablo, en Nampa; sin embargo, el incidente que llevó a su arresto no involucraba a ningún joven de esa iglesia o su escuela afiliada”, dijo el departamento de policía.

Diferentes medios estadounidenses hicieron eco de la noticia.

El Canal 6 de Idaho, por ejemplo, detalló que Méndez se ordenó como sacerdote en Costa Rica e incluso sirvió en tres parroquias antes de trasladarse a Estados Unidos.

Además, señala que el sacerdote habría contactado al menor a través de una aplicación de citas y que declaró que desconocía su edad.

“Entendiendo el rol de Esquivel en su comunidad, la investigación continúa para asegurarnos que no existen otras víctimas. Con este esfuerzo, alentamos a que cualquier persona con información adicional contacte a las autoridades”, finalizó la autoridad.

La arquidiócesis de Boise, a la que pertenece Méndez, emitió un comunicado sobre esa detención.

“Con gran pesar y tristeza, les comparto la preocupante noticia de que nuestro hermano, el Padre Robert (Toto) Méndez, fue arrestado esta tarde en Nampa, Idaho. Entendemos que enfrenta cargos por agresión sexual a una menor. Actualmente, disponemos de pocos detalles, pero a medida que este asunto se divulgue públicamente, esperamos obtener más información. Dadas estas graves circunstancias, he retirado las facultades del Padre Toto a la espera de mayor claridad.