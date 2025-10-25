Detienen a 23 policías penitenciarios por fuga masiva de pandilleros en Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este sábado a 23 policías penitenciarios por la fuga de prisión de una veintena de cabecillas de la pandilla Barrio 18, informó la fiscalía.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo informó el 12 de octubre que 20 integrantes de Barrio 18, declarada organización terrorista por Estados Unidos y Guatemala, se habían escapado de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital, en circunstancias hasta ahora no esclarecidas.

Los 23 guardias penitenciarios fueron detenidos en la misma prisión tras una requisa realizada por policías y fiscales, dijo a periodistas la vocera de la fiscalía, María José Mansilla.

Agregó que todos están acusados de "cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes".

La fuga provocó una crisis de seguridad en el país y llevó a Arévalo a relevar a su cúpula de seguridad.

Hasta el momento solo cuatro de los fugados han sido recapturados.

El nuevo ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, al asumir el cargo el viernes pidió apoyo a Estados Unidos para que expertos del FBI colaboren en la recaptura de los 16 pandilleros restantes.

Las autoridades atribuyen casi la mitad de los delitos violentos registrados en el país al narcotráfico y a las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.

El viernes, socorristas informaron del hallazgo de ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en un poblado colindante a la capital, pero las autoridades no han informado si el múltiple crimen está vinculado con las pandillas.

Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

