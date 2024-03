Despejar escombros para reabrir el puerto de Baltimore, una tarea "compleja"

"¡Todos estamos con ustedes, aquí ahora y siempre!", gritaron este viernes en Baltimore, durante una rueda de prensa de We are Casa, una organización de defensa de los migrantes, que les rindió homenaje.

"He sufrido muchas discriminaciones como hispano en el salario, no me pagan como exige la ley como electricista, me han quedado debiendo dinero", protestó. Se excusaban en la frase: "no tienes papeles".