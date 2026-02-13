Despega con éxito la misión Crew-12 tras emergencia médica en la EEI

La NASA y SpaceX lanzaron este viernes con éxito desde Florida la misión tripulada Crew-12 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que regresó a la Tierra, aproximadamente un mes antes de lo previsto, debido a la emergencia médica de uno de sus integrantes.

El despegue se realizó sin problemas desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral a las 5:15 EST (10:15 GMT), tras dos retrasos esta semana provocados por condiciones meteorológicas adversas.

La misión viaja a bordo de una cápsula SpaceX Dragon con una tripulación integrada por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev, y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio.

La NASA explicó que está previsto que la nave se acople a la EEI en unas 34 horas, a las 15:15 (20:15 GMT) del sábado 14 de febrero.

Una larga misión espacial

La Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior a los seis meses habituales del programa comercial conjunto de la NASA y SpaceX.

Los cuatro tripulantes reemplazarán a la Crew-11 -compuesta por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov- que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero en lo que se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI, tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros.

La NASA no ha divulgado la identidad del afectado por razones de privacidad médica.

Desde entonces, la estación ha operado con una tripulación reducida formada por el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes han mantenido las operaciones y experimentos científicos en curso.



