Despega cohete SpaceX con cuatro turistas espaciales a bordo

Cuatro turistas espaciales estadounidenses iniciaron el miércoles un increíble viaje en gravedad cero en una nave espacial SpaceX, donde deben pasar tres días en órbita alrededor de la Tierra sin ningún astronauta profesional a bordo, una primicia histórica.



El cohete Falcon9 despegó a la hora prevista, las 20H02 locales (00H02 GMT) desde la mítica área de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida, en medio de una bola de fuego que iluminó la noche.



Unos minutos más tarde, el primer y luego el segundo piso del cohete se separaron, dejando la cápsula Dragon y sus pasajeros solos en el cosmos.



"Pocos han estado allí antes y muchos seguirán. La puerta se está abriendo ahora, es bastante sorprendente", dijo el multimillonario Jared Isaacman, el comandante de la misión, desde el interior de la cápsula después de llegar al espacio.





Dragon has separated from Falcon 9’s second stage pic.twitter.com/pOfgJ9LsvE