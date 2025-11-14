Desgarrador: Utilero de Guatemala rompe en llano tras eliminación del Mundial

Una imagen ya recorre el mundo y es muestra de la desilusión que embargó a toda Guatemala este jueves tras quedar fuera una vez más de la Copa del Mundo.

Después de caer 2-3 ante Panamá en casa se hizo viral en redes un video donde se observa al utilero de la selección chapina recogiendo los balones entre lágrimas, una imagen que rápido se convirtió en el fiel reflejo de la triste que los embargó luego de quedar sin opciones de acudir al Mundial 2026.

El gesto es el fiel reflejo de que la ilusión de asistir a un Mundial va más allá de los futbolistas y es algo que viven como protagonistas otros miembros del staff que trabajan arduamente por conseguir el boleto.

¿Se imaginan lo que sufrió este utilero?



Tras la eliminación ante Panamá, el utilero de Guatemala rompió en llanto mientras seguía trabajando. Eso es amor por la camiseta. 🇬🇹💔



Y aún hay jugadores que solo van a “cumplir”, sin ponerle ni amor ni huevos al fútbol…



Futbol.. pic.twitter.com/NKtUBpgitL — Rodrigo Velis (@Rodri_velis) November 14, 2025

Guatemala dependía de sí misma para clasificar y con una victoria ante los canaleros y otra ante Surinam el próximo martes, hubiera entrado a su primer campeonato mundial mayor en su historia.

Ahora los chapines comenzarán un nuevo proceso rumbo a la próxima cita mundialista que se efectuará en el 2030.



