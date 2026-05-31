Desfile agridulce del Arsenal para celebrar su título de la Premier

Pese a la dolorosa derrota del sábado en la final de la Liga de Campeones ante el PSG, una multitud de seguidores del Arsenal se reunió este domingo en el norte de Londres para celebrar la victoria de los Gunners en la Premier League.



Al paso de los autobuses de dos pisos que transportaban a los jugadores, el cielo se teñía de rojo por las bengalas.



"¡Arsenal! ¡Arsenal!", gritaban miles de aficionados en un ambiente alegre y distendido, al día siguiente de la terrible derrota en la tanda de penaltis contra el PSG en Budapest (1-1, 4-3).



Sarah Ball, de 47 años, que acudió al desfile de la victoria con su hijo de 13 años, habla de su "inmensa decepción" del sábado por la noche y reconoce haber "derramado una lágrima".



"Hubiera sido genial lograr el doblete, pero hemos ganado la Premier League (el campeonato de Inglaterra), así que estoy muy contenta y muy orgullosa de este equipo", dice, vestida como la mayoría con la camiseta roja y blanca del Arsenal



Al ganar la Premier League hace unos días, el Arsenal se adjudicó su primer título de campeón de Inglaterra desde 2004.



El desfile de dos horas, que comenzó a primera hora de la tarde, siguió un recorrido en forma de bucle de unos ocho kilómetros, por el barrio del estadio del Arsenal, el Emirates.



A primera hora de la noche, la policía indicó que había detenido a nueve personas, principalmente por estado de embriaguez, alteración del orden público, agresión sexual y agresión contra socorristas.



La policía londinense desplegó unos 500 agentes para garantizar la seguridad del evento.

Cuatro autobuses desfilaron entre los aficionados, incluido uno que transportaba al equipo femenino del Arsenal, que ganó en febrero la Copa de Campeones femenina y el año pasado, la Liga de Campeones.