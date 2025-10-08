Derrumbe de edificio en Madrid deja cuatro muertos

Cuatro son las víctimas mortales que dejó el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid. Según los servicios de emergencia, se trata de tres hombres que trabajaban en el sitio y una mujer supervisora de la obra. Los trabajadores eran de Malí, Guinea y Ecuador. Otras tres personas sufrieron heridas menores.

Aún se investiga la causa del derrumbe del inmueble, un edificio de oficinas que estaba siendo convertido en hotel. En febrero de 2025 recibió el permiso para la reforma, según indican los registros del municipio de Madrid.

Condolencias públicas

Los bomberos recuperaron los últimos dos cadáveres de las dos personas que estaban desaparecidas durante la madrugada del miércoles, 8 de octubre de 2025. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, mostró su pesar en X: "Todo nuestro cariño y apoyo a sus familias, amigos y compañeros en este durísimo momento".

También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tuvo palabras de condolencia: "Un sentido abrazo a las familias, amigos y compañeros de las cuatro personas fallecidas en el derrumbe del edificio en el centro de Madrid".