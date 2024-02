Derrame generado por misterioso barco en Trinidad y Tobago "no está bajo control"

La fuga de petróleo desde un barco volcado en las costas de Trinidad y Tobago "no está bajo control", informó este domingo el primer ministro de ese país, Keith Rowley, al oficializar la emergencia nacional ocasionada por un barco cuyo origen no ha sido determinado.

"La limpieza y restauración sólo puede comenzar tan pronto como tengamos la situación bajo control, ahora mismo la situación no está bajo control", señaló Rowley en una rueda de prensa.

Debido a la propagación del hidrocarburo, las autoridades han pedido a los turistas que no ingresen en áreas contaminadas, pues ello conlleva un riesgo a sufrir lesiones por la exposición al petróleo.

- Barco no identificado -

El origen del navío "Gulfstream", de bandera no identificada y cuya tripulación no hizo llamados de emergencia, ni fue encontrada, sigue siendo un enigma.

"Todavía no hemos sido capaces de identificar el buque por su nombre, podría haber algunas características de identificación (...) incluso con el uso de vehículos operados a distancia no hemos tenido éxito en la identificación de un número de registro", señaló por su parte el secretario jefe de la Cámara de la Asamblea de Tobago (THA), Farley Augustine, que acompañó a Rowley en la rueda de prensa.

Augustine dijo además que buzos no lograron tapar la fuga del barco de unos 100 metros de eslora.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Tobago (TEMA) informó que no había señales de vida en el "Gulfstream", cuya carga en principio se creía que constaba de arena y madera. La embarcación, que se volcó frente a las costas del Parque Ecoindustrial Cove, en el sur de Tobago, estaba siendo arrastrada por las corrientes hacia la orilla.

"Ese barco no sabemos a quién pertenece. No tenemos idea de dónde vino y tampoco sabemos todo lo que contiene", sostuvo Rowley, que no descartó que la embarcación haya sido usada en operaciones "ilícitas".