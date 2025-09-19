Derbi en las alturas en Anfield y estelar Arsenal-City en la Premier

Londres, Reino Unido | La quinta fecha de la Premier League arrancará en el sábado con el derbi de Merseyside en Anfield entre Liverpool (1º) y Everton (6º), y concluirá el domingo con un estelar Arsenal-Manchester City en Londres.

En Anfield, los Reds de Arne Slot buscarán proseguir la racha triunfal solo tres días después la noche de locura ante el Atlético de Madrid (3-2) en Liga de Campeones cuando ganaron con un gol in extremis de Virgil Van Dijk.

El actual líder y vigente campeón ha ganado sus cinco primeros partidos de la temporada, pero en los cuatro últimos la ventaja fue de solo un gol, llegado en el tiempo añadido ante Newcastle, Burnley o Atlético.

Y el Everton de David Moyes también ha comenzado bien el curso, con dos victorias y un empate en las tres últimas fechas.

El Arsenal (2º), una de las víctimas del Liverpool, del que le separan tres puntos, deberá mostrar su mejor nivel ante el City de Pep Guardiola, 8º en la tabla de la Premier, pero envalentonado por su reciente vicoria en el derbi de Mánchester (3-0) y por el triunfo en Champions ante el Nápoles (2-0).

El Manchester United, 14º, camina sobre el alambre y se le presenta el obstáculo del Chelsea el sábado. Un nuevo tropiezo en Old Trafford podría acercar al entrenador Ruben Amorim al abismo.

El antiguo delantero y capitán de los 'Red Devils', Wayne Rooney, considera que su antiguo equipo "ha empeorado" desde que Amorim reemplazó a Erik ten Hag el pasado mes de noviembre.

El United puede esperanzarse con el hecho de que no pierde con el Chelsea en la Premier en Old Trafford desde 2013.







