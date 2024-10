Derbi Barça-Espanyol marca una jornada de la Liga teñida de luto

El líder Barcelona recibirá este domingo a las 9:15 a. m. (hora tica) al Espanyol en un derbi que atrae la atención en la 12ª jornada de la Liga española, que inevitablemente se ve teñida de luto por las trágicas inundaciones que han conmocionado al país.



Según el último balance oficial de este jueves, fueron 158 los fallecidos en las mismas, casi todos en la región de Valencia.



Debido a ese drama, los partidos Valencia-Real Madrid y Villarreal-Rayo Vallecano fueron aplazados a petición de la Liga española. También se pospusieron tres duelos de la segunda categoría española (Castellón-Ferrol, Eldense-Huesca, Levante-Málaga).



En todos los demás partidos del fútbol español profesional se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.



En lo estrictamente futbolístico, el Barça puede distanciarse con nueve puntos más que el Real Madrid (2º) si gana al Espanyol, ya que el equipo 'merengue' no jugará este fin de semana en Mestalla.



El Barcelona está en un momento especialmente dulce, después de haber encadenado goleadas sobre el Bayern de Múnich (4-1) en Champions y en el campo del Real Madrid (4-0) en la anterior jornada liguera.



Por ello, el Espanyol, que es apenas decimoséptimo en la tabla, no parece un obstáculo difícil de saltar para los hombres de Hansi Flick.



En la Liga, el equipo azulgrana ganó diez de sus once partidos disputados. Solo se le escapó uno, el que perdió en el campo del Osasuna en septiembre.



Con Real Madrid (2º) y Villarreal (3º) sin jugar por los aplazamientos, el Atlético de Madrid (4º) recibirá el domingo a Las Palmas (18º), en un partido que parece propicio para recuperar el buen tono después de sufrir en la anterior jornada, en el campo del Betis, su primer revés en esta Liga.



Días antes había caído en casa contra el Lille en Champions y, justo antes de visitar al París Saint-Germain en un duelo que se presenta crucial en el torneo europeo, vencer y convencer ante el conjunto canario parece una obligación para que los de Diego Simeone recuperen la confianza perdida.



Programa de la 12ª jornada de la Liga española:

Viernes:



Alavés - Mallorca



Sábado:



Osasuna - Valladolid



Girona - Leganés



Domingo:



Atlético Madrid - Las Palmas



FC Barcelona - Espanyol



Sevilla - Real Sociedad



Athletic - Betis



Lunes:



Celta de Vigo - Getafe



- Aplazados por las inundaciones sufridas en la región de Valencia:



Valencia - Real Madrid



Villarreal - Rayo Vallecano