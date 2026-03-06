Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre Epstein con acusaciones contra Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves nuevos documentos del FBI sobre unas entrevistas con una mujer que afirmó que el presidente Donald Trump la agredió, después de que el delincuente sexual Jeffrey Epstein se la presentara.

Estos documentos no se habían divulgado en las anteriores publicaciones de documentos relacionados con el financiero fallecido ordenadas por el Congreso estadounidense, porque se habían marcado por error como "duplicados", según el Departamento de Justicia.

Los demócratas están siguiendo muy de cerca la gestión que está haciendo la administración Trump de los archivos de Epstein.

Los documentos publicados el jueves incluyen descripciones de varios interrogatorios de 2019 del FBI con la mujer, que dijo que tanto Epstein como Trump la habían agredido sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años.

En una de las entrevistas, la mujer dijo que Epstein se la llevó "a Nueva York o a Nueva Jersey" y que le presentó a Trump. Según declaró a los investigadores, le dio un mordisco a Trump cuando este intentó forzarla para que le hiciera una felación.

Según dijo, tanto ella como personas de su entorno recibieron durante años unas llamadas amenazantes en las que se les exigía que guardaran silencio, algo que la mujer relacionó con el caso Epstein.

Trump ha negado cualquier mal comportamiento relacionado con las acusaciones ligadas a Epstein, y el Departamento de Justicia había indicado previamente que algunos de los documentos que había divulgado "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump".

Los demócratas han acusado al gobierno de Trump de tapar detalles de la investigación sobre Epstein que pueden perjudicar al líder republicano.

El miércoles, un comité de la Cámara de Representantes votó a favor de que la fiscal general Pam Bondi sea citada para responder a preguntas sobre cómo está gestionando esos documentos el Departamento de Justicia.