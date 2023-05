Denuncia de racismo sacude al fútbol sudamericano tras el caso Vinicius en España

"No mejoramos como humanidad, es un desastre lo que pasa en el mundo entero, una tristeza que vengamos aquí y pase esto. No digo que perdimos por la gente, pero el tema del racismo ya cansa", declaró a la prensa Rodallega al finalizar el partido.

​ No solo en Europa

"No solamente pasa en Europa", admitió el directivo de Gimnasia, al aludir al caso Vinicius, que generó una ola de indignación internacional.



El brasileño, de 22 años, ha cosechado un apoyo global tras haberse plantado contra los insultos racistas que le lanzaron el domingo hinchas del Valencia en Mestalla.



La Conmebol, en tanto, repudió la ofensa contra Rodallega y abrió un expediente para investigar el caso, dijo a la AFP una fuente de la organización deportiva.



En coincidencia, con la consigna "basta de racismo", la Conmebol lanzó hace un año (mayo de 2022) una campaña de concientización para frenar el racismo en el fútbol.



"Conmebol no acepta actos de racismo. Los mismos no tienen cabida en el fútbol sudamericano", advirtió entonces la organización.