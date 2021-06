Un partido de fútbol de la liga regional de Staffordshire, Inglaterra, se vio momentáneamente interrumpido mientras se demolían las torres de refrigeración de una central eléctrica.



El juego entre los locales de Brereton Lion FC y Dormans se estaba desarrollando en el Ravenhill Park y la caída de las gigantes de 117 metros supuso la suspensión del cotejo.

En videos se observa a los jugadores de ambos equipos ver la caída de las torres.

El partido finalizó sin incidentes, con Brereton cayendo 1-3 ante Dormans.

