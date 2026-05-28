Dembélé y Kvaratskhelia, la pareja de ases del PSG

Uno es Balón de Oro y el otro aspira a serlo. Los atacantes Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia son las puntas de lanza del PSG, que confía en sus goles y desbordes para levantar el sábado, en Budapest, una segunda Champions consecutiva.

"Va a salir bien": así disipó el Balón de Oro 2025, en declaraciones a la radio RMC el 21 de mayo, las dudas sobre su participación en la final, después de salir prematuramente contra el Paris FC por una molestia en la pantorrilla derecha.

Y su entorno se mostró igual de confiado ante la AFP: "Estará al 100%".

El delantero de los Bleus ha vivido una temporada irregular, a imagen del conjunto parisino. El dorsal 10, que juega como falso 9 o extremo, se vio lastrado por diferentes lesiones, entre ellas molestias en los isquiotibiales y el gemelo.

"Las cámaras están encendidas"

Aun así, logró mantener regularidad cuando estuvo disponible: siete goles y dos asistencias en 12 partidos de Liga de Campeones, además de 10 goles y siete asistencias en 22 encuentros de Ligue 1, torneo en el que fue elegido mejor jugador por segunda temporada consecutiva.

Sobre todo, apareció en los momentos importantes, con tres goles en la serie ante el Bayern Munich.

"Me di cuenta de que en estos partidos las cámaras están encendidas", sonrió.

Dembélé ha demostrado así que no piensa conformarse con el Balón de Oro.

"Todo lo que he vivido me da ganas de seguir", confesó.

"Tengo todavía mucha hambre, quiero ganar títulos. Ya sea con el PSG o con la selección, aún tengo muchas cosas que demostrar".

Decisivo ante Chelsea

Pero el Balón de Oro 2026 también parece tener entre sus candidatos a Khvicha Kvaratskhelia.

Junto a Dembélé, fue uno de los grandes artífices del recorrido del vigente campeón en esta edición de la Champions, con 10 goles y seis asistencias en 15 partidos.

El astro georgiano destrabó situaciones complejas. Entrando desde el banquillo, marcó un doblete para alejar al Chelsea en el Parque de los Príncipes, en un partido hasta entonces muy equilibrado, que terminó 5-2. También fue el encargado de liquidar la eliminatoria desde el inicio del duelo de vuelta en Stamford Bridge.

Volvió a rescatar al PSG cuando perdía 1-0 ante el Bayern Munich en el Parque de los Príncipes. Dejó en evidencia a la defensa bávara y definió con un disparo preciso al segundo palo de Manuel Neuer.

Su reacción de rabia, instando a sus compañeros a seguir esforzándose, reflejó su papel de líder en el ataque y en la presión del equipo durante la temporada.

El 25 de noviembre, tras un inicio de curso discreto, Kvaratskhelia se mostraba seguro de sí mismo.

"Ahora estamos totalmente preparados. Me siento muy bien".

No mentía: Kvara no solo mantuvo el nivel de sus primeros meses en París, con un gol incluido en la final, sino que en 2026 se consolidó entre los mejores jugadores del planeta.

"Cada vez que entro en la cancha, quiero sentir la emoción de marcar", confesó recientemente en una entrevista con la UEFA.

Pero el georgiano también entiende la importancia del colectivo.

"Al principio de mi carrera era un jugador más individualista, pero me di cuenta de que sin el equipo no somos nada".

En efecto, él y Dembélé comparten una cualidad muy valorada por su entrenador, Luis Enrique: "Defender en cualquier momento del partido".

Toda una muestra de humildad de los dos estiletes de este PSG que quiere seguir asombrando al mundo.