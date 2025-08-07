Dembélé lidera lista de candidatos al Balón de Oro 2025

París, Francia | El joven español Lamine Yamal y los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2025 desvelados este jueves, en una carrera que parece liderada por el francés Ousmane Dembélé.

Al igual que la edición 2024, el prestigioso galardón irá a las manos de un vencedor inédito, ya que ninguno de los candidatos ha recibido previamente el prestigioso premio.

Gracias a los cuatro títulos ganados por París Saint-Germain, entre los que destaca la primera Liga de Campeones de la historia del club, el exjugador de FC Barcelona Ousmane Dembélé es el gran favorito.

En total hay 9 jugadores de PSG nominados, como el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, también nominado al trofeo Yashin al mejor guardameta, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha o el español Fabian Ruiz.

Lamine Yamal, con la segunda nominación de su carrera, es el otro gran favorito. Gracias al doblete Copa-Liga con el Barça y a la Liga de Naciones en la que España fue finalista, el atacante de 18 años parece que, como mínimo, mejorará su 8º puesto de 2024.

En total son 4 los jugadores de Barça, con Pedri, Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha también en la lista.

Entre los nominados sudamericanos destaca el capitán de Inter de Milán Lautaro Martínez, finalista de Liga de Campeones por segunda vez en su carrera, y su compatriota argentino Alexis Mac Allister, campeón de la Premier League con Liverpool.

El brasileño de Real Madrid Vinicius, que el año pasado quedó 2º por detrás del laureado español Rodri, también está entre los nominados.

El 22 de septiembre se anunciarán los resultados durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.

-- Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025:

. Ousmane Dembélé (FRA/ PSG)

. GiaNEDuigi Donnarumma (ITA/ PSG)

. Jude Bellingham (ENG/ Real Madrid)

. Désiré Doué (FRA/ PSG)

. Denzel Dumfries (NED/ Inter Milan)

. Serhou Guirassy (GUI/ Dortmund)

. Erling Haaland (NOR/ Manchester City)

. Viktor Gyökeres (SWE/ Arsenal)

. Achraf Hakimi (MAR/ PSG)

. Harry Kane (ENG/ Bayern)

. Khvicha Kvaratskhelia (GEO/ PSG)

. Robert Lewandowski (POL/ FC Barcelona)

. Alexis Mac Allister (ARG/ Liverpool)

. Lautaro Martínez (ARG/ Inter Milan)

. Scott McTominay (SCO/ Nápoles)

. Kylian Mbappé (FRA/ Real Madrid)

. Nuno Mendes (POR/ PSG)

. Joao Neves (POR/ PSG)

. Pedri (ESP/ FC Barcelona)

. Cole Palmer (ENG/ Chelsea)

. Michael Olise (FRA/ Bayern)

. Raphinha (BRA/ FC Barcelona)

. Declan Rice (ENG/ Arsenal)

. Fabian Ruiz (ESP/ PSG)

. Virgil van Dijk (NED/ Liverpool)

. Vinicius (BRA/ Real Madrid)

. Mohamed Salah (EGY/ Liverpool)

. Florian Wirtz (GER/ Liverpool)

. Vitinha (POR/ PSG)

. Lamine Yamal (ESP/ FC Barcelona)