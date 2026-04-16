Demandan a Messi y a la AFA por ausencia en amistoso en Estados Unidos

Miami, Estados Unidos | Una empresa estadounidense demandó al astro Lionel Messi y a la AFA por no disputar un partido amistoso de la selección argentina en Estados Unidos el año pasado, según informó el bufete que representa a la compañía.

La firma VID Music Group, con sede en Miami, presentó una demanda con diez cargos en un tribunal del sur de Florida contra Messi, la AFA y un agente externo, indicó en un comunicado el despacho Patino & Associates.

El jugador no participó en el amistoso ante Venezuela, disputado en octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, evento organizado por la empresa demandante.

Según la denuncia, Messi habría conspirado con el agente y la AFA "para participar en conductas" destinadas a persuadir a VID de firmar contratos con la federación argentina bajo falsos pretextos, de acuerdo con The Athletic.

También se le acusa de representación negligente e interferencia ilícita en un contrato.

Los cargos contra la AFA incluyen presunta representación negligente e incumplimientos contractuales relacionados con el partido ante Venezuela, otro frente a Puerto Rico en octubre y dos encuentros propuestos en Estados Unidos para junio de 2026.

El agente, por su parte, es acusado de fraude.

El duelo ante Venezuela, ganado 1-0 por Argentina, se disputó el 10 de octubre en fecha FIFA.

Sin embargo, como la MLS no detuvo su calendario, Messi optó por jugar con el Inter Miami al día siguiente en la victoria 4-0 sobre Atlanta United, en la que anotó dos goles.

Dos días después sí jugó con la Albiceleste en el triunfo 6-0 ante Puerto Rico, también organizado por VID.

La demanda sostiene que su ausencia ante Venezuela afectó directamente la asistencia, estimada en unas 15.000 personas, cerca del 23% de la capacidad del estadio.

Además, afirma que el acuerdo establecía que VID tenía derecho al 25% del valor del contrato si Messi no se presentaba, y acusa a la AFA de no pagar dicha cantidad.

La empresa indicó que en agosto fue contactada por un representante de la AFA para organizar dos amistosos en Estados Unidos y que luego pagó 7 millones de dólares por los derechos exclusivos de promoción.

En los documentos judiciales figura una carta firmada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aceptando los partidos de octubre.

Asimismo, la empresa asegura que el contrato estipulaba que Messi debía jugar al menos 30 minutos en ambos encuentros, salvo por lesión o enfermedad, ya que su presencia era el principal atractivo comercial.

- Messi adquiere club en España -

En un hecho no relacionado, se confirmó que Messi, aún en activo con el Inter Miami, se convirtió en propietario del Cornellà, equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona.

"Con esta operación, Messi refuerza su relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del talento local", señaló el club en un comunicado.

El argentino, de 38 años, desarrolló la mayor parte de su carrera en el Barcelona, antes de pasar por el PSG y posteriormente al Inter Miami.

La Unió Esportiva Cornellà fue fundada en 1951, aunque sus orígenes se remontan a 1923.

En su mejor etapa compitió en la tercera categoría del fútbol español entre 2014 y 2021.

Por el club pasaron jugadores como Jordi Alba, David Raya y Gerard Martín.