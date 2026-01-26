Delcy Rodríguez: "Ya basta de las órdenes de Washington"

"Ya basta de las órdenes de Washington" en Venezuela, dijo el domingo (25.01.2026) la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien tomó las riendas tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, que ha dicho estar a cargo del país.

Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió el poder de forma temporal después de la caída del mandatario chavista en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de detenidos por razones políticas. Más de 100 presos políticos fueron excarcelados el domingo, según la oenegé Foro Penal, en medio de un proceso que avanza a cuentagotas.

"Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras", dijo Rodríguez en un mensaje a trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui (oriente).

"Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país", exclamó.

Rodríguez había dicho no tener "miedo" a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos. "Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada", señaló el 15 de enero.