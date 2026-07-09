Delcy Rodríguez pide a rey Carlos III liberar oro de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles (08.07.2026) al rey Carlos III que sea "liberado" el oro de las reservas internacionales de su país que se encuentra "retenido" en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto de hace dos semanas.

En el Banco de Inglaterra hay depositados lingotes de oro de Venezuela, valorados en 1.900 millones de dólares, cuyo control la justicia británica rechazó ceder al entonces gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.

"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo" del 24 de junio, declaró Rodríguez el miércoles.

Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela luego de que Maduro fuera capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas y llevado a Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

Recursos bloqueados en el FMI

El canciller Yván Gil había pedido más temprano este miércoles que se liberen los recursos de Venezuela "bloqueados" en el extranjero.

Rodríguez refirió también que conversó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para insistir en obtener recursos de ese ente.

"Sostuve una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, a la que agradezco su atención, su comprensión, para liberar recursos bloqueados de Venezuela que están en el Fondo Monetario".

Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales fueron bloqueados por el no reconocimiento del FMI a Maduro como presidente.

Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, era la vicepresidenta de Venezuela, durante la administración de Maduro.





