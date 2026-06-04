Delcy Rodríguez llega a India para fortalecer ventas petroleras

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida este jueves (04.06.2026) por el primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita en la que Caracas intenta asegurar el repunte de sus ventas petroleras a India.

Modi recibió a Rodríguez en la Hyderabad House, sede de los encuentros bilaterales de alto nivel en Nueva Delhi, informó en X el portavoz del Ministerio indio de Exteriores, Randhir Jaiswal. "Las conversaciones destinadas a consolidar aún más nuestra asociación y dar un nuevo impulso a nuestros lazos bilaterales se celebrarán a continuación", señaló Jaiswal.

Rodríguez ya había viajado a India en febrero de 2025 como ministra de Petróleo, cuando Venezuela trataba de ampliar sus ventas de crudo al país asiático. Esta vez llega como presidenta encargada, con las compras indias reactivadas tras la flexibilización de sanciones estadounidenses y en plena crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz.

Cuarto proveedor de India

Antes de abril, India llevaba sin comprar petróleo venezolano desde mayo de 2025, pero ahora Venezuela ha pasado a ser su cuarto proveedor, por detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, de acuerdo con la consultora Kpler.

Estados Unidos ha presentado el petróleo venezolano como una alternativa al crudo ruso, después que Washington capturara en enero al presidente Nicolás Maduro y tomara el control de las ventas petroleras del país sudamericano. Aunque Washington prorrogó hasta mediados de junio una exención temporal a las sanciones sobre el crudo ruso, la Administración de Donald Trump ha presionado en repetidas ocasiones a Nueva Delhi para que reduzca esas compras.

La agenda de Rodríguez incluye una parada en Jamnagar para conocer la refinería de Reliance Industries, el mayor complejo de refinación del mundo y posible destino clave para el crudo venezolano. La comitiva venezolana tiene previsto además visitar la sede del Grupo Tata en Bombay y mantener citas con la Alianza Solar Internacional para explorar proyectos de energías limpias.

Según el Ministerio indio de Exteriores, la visita de Rodríguez, que se extenderá hasta el 7 de junio, revisará la relación bilateral en energía, comercio, inversión, productos farmacéuticos, salud, transporte y energías renovables.