Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela en el Parlamento

Delcy Rodríguez asumió este lunes como presidenta interina de Venezuela tras jurar ante la Asamblea Nacional, en medio de la ausencia de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en una operación militar.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, ocupará el cargo por un período inicial de 90 días, prorrogables, por orden del Tribunal Supremo de Justicia.



El acto de investidura fue anunciado por el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, al abrir la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional electa en mayo de 2025. “Se va a proceder (…) a someter a juramento de ley a la presidenta encargada de la República”, declaró.



La captura de Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, ocurrió el pasado 3 de enero durante un bombardeo estadounidense sobre Caracas y otros tres estados del país. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo en un tribunal federal de Nueva York, donde se declararon no culpables.



Durante la sesión parlamentaria, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, expresó su respaldo a Rodríguez y aseguró que su padre y Flores “volverán” al país. “Cuenta conmigo. La patria está en buenas manos”, dijo entre lágrimas el legislador, conocido como “Nicolasito”.



La nueva Asamblea Nacional, que inició funciones este lunes, cuenta con mayoría absoluta del chavismo y ratificó a Jorge Rodríguez como su presidente. En su discurso, Delcy Rodríguez lo comisionó para gestionar la liberación de Maduro y Flores ante instancias nacionales e internacionales.



La sesión estuvo marcada por consignas como “¡Vamos Nico!”, utilizadas durante la campaña presidencial de 2024, cuya reelección fue desconocida por la oposición y varios países, entre ellos Estados Unidos. En el hemiciclo se colocó una fotografía de la pareja presidencial y una flor roja ocupó el escaño de Flores.



En paralelo, militantes del chavismo realizaron marchas en el centro de Caracas. La presidenta interina reiteró su llamado a mantener una relación “equilibrada y respetuosa” con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado estar “a cargo” de la situación en Venezuela.

