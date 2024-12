“Deja el canal”: Panameños protestan contra Trump ante embajada de EE. UU.

Un centenar de manifestantes se concentraron este martes frente a la embajada de Estados Unidos en Panamá en rechazo a la amenaza de Donald Trump de recuperar el canal interoceánico si no se reduce el precio de los peajes a los buques estadounidenses.



“Trump, animal, deja el canal”, corearon los manifestantes, quienes quemaron un retrato del republicano y de la embajadora estadounidense en Panamá, Mari Carmen Aponte.



“Quien vende el canal, vende a su madre”, “fuera el gringo invasor” y “un solo territorio, una sola bandera” fueron otras de las consignas coreadas por los manifestantes, convocados por el sindicato de la construcción y otras organizaciones de izquierda.



También portaban pancartas que decían “Donald Trump, enemigo público de Panamá”.



El Canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, en virtud de unos tratados firmados en 1977 por el entonces presidente estadounidense, Jimmy Carter, y el líder nacionalista panameño, Omar Torrijos.



“Panamá es un territorio soberano, aquí hay un canal y es panameño, Donald Trump y su delirio imperial no puede reclamar ni un solo centímetro de tierra en Panamá”, declaró el líder del sindicato de la construcción, Saúl Méndez.



La protesta se desarrolló sin incidentes ante la embajada, protegida por una veintena de policías.



Los manifestantes utilizaron un camión con amplificadores de sonido para difundir sus consignas hacia la embajada, situada en Clayton, donde antes había una base militar estadounidense, en las afueras de la Ciudad de Panamá.



“El pueblo (panameño) demostró que es capaz de recuperar su territorio y no lo vamos a volver a ceder”, dijo a la AFP el manifestante Jorge Guzmán.



Trump amenazó el sábado con recuperar el control del canal, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, si se reduce el precio de los peajes a los barcos estadounidenses.



La tarifa que pagan los buques se determina por su capacidad y el tipo de carga que trasportan, no por el país de procedencia.



Además, Trump acusó a China de estar detrás de las operaciones de este paso, administrado por la Autoridad del Canal de Panamá, un ente público y autónomo.



Si Panamá no puede garantizar una “operación segura, eficiente y confiable” del canal, “entonces demandaremos que nos devuelvan el canal de Panamá en su totalidad y sin lugar a dudas”, dijo Trump.



En respuesta al republicano, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo el martes, en una declaración firmada junto a tres exmandatarios panameños: “La soberanía de nuestro país y nuestro canal no son negociables”.