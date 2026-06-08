Defensa francés Ibrahima Konaté ficha por el Real Madrid hasta 2030

El defensa francés Ibrahima Konaté ha fichado por el Real Madrid hasta 2030, informó el lunes a la AFP una fuente cercana a las negociaciones.

El jugador estaba libre desde el anuncio de su salida del Liverpool.



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reelegido pasada la medianoche del lunes en su puesto como patrón del club blanco, había afirmado la semana pasada que el internacional francés sería el primer fichaje en caso de su reelección, además del regreso como entrenador del portugués José Mourinho.