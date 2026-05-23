Decenas de policías movilizados alrededor de Casa Blanca tras reporte de disparos

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, luego de que se reportaran detonaciones en la zona cercana al complejo presidencial.

De acuerdo con reportes de medios internacionales como CNN y ABC, oficiales de policía, agentes federales y miembros de la Guardia Nacional cerraron accesos y limitaron el paso de civiles y prensa mientras atendían la situación.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, permanecía dentro de la Casa Blanca al momento del incidente, mientras sostenía conversaciones relacionadas con un eventual acuerdo con Irán.

Periodistas que se encontraban en el jardín norte relataron que el personal de seguridad les pidió evacuar rápidamente el área y refugiarse dentro de la sala de prensa presidencial. Hasta ahora, las autoridades no han detallado el origen de los disparos ni si hubo personas detenidas o heridas.