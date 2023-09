Decenas de muertos en incendio de edificio de apartamentos en Vietnam

"Estábamos durmiendo cuando de repente sentimos mucho calor porque no había más electricidad", contó a la AFP Nguyen Thi Minh Hong, una superviviente atendida en un hospital de Hanói.



"Tuve tanto miedo. Nos quedamos adentro de la habitación durante cinco horas", explicó este mujer de 34 años que vive en séptimo piso del inmueble. "Intenté calmar a mis (dos) hijos colocándoles una toalla mojada en el rostro", agregó.



"Estábamos entre la vida y la muerte", dijo.



Videos difundidos por medios locales mostraron el alcance del fuego que se propagó en gran parte del inmueble de diez pisos, ubicado en una estrecha callejuela de un barrio residencial de Hanói.



Los bomberos tuvieron que subir por la fachada para acceder a algunas de las zonas afectadas, según otras imágenes.



Unas 150 personas viven en el edificio, cuyos balcones están protegidos por rejas que los aíslan del exterior, según las autoridades citadas por los medios estatales.



"No hay salida de emergencia, imposible escapar para las víctimas", indicó a la AFP Hoa, una residente del barrio que no quiso dar su nombre completo.



"Se oían gritos de pedidos de auxilio. No podíamos ayudarlos demasiado", continuó.



Humo "por todas partes"