Decenas de miles de franceses se manifiestan en homenaje al profesor decapitado

Decenas de miles de personas manifestaron este domingo en Francia en homenaje al profesor Samuel Paty, decapitado el viernes por haber enseñado a sus alumnos caricaturas de Mahoma, un atentado islamista que conmocionó al país.

En París, los manifestantes se reunieron en la emblemática plaza de la República, epicentro de la enorme marcha del 11 de enero de 2015 tras los atentados yihadistas contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado de productos kósher.

Los manifestantes homenajearon a Samuel Paty con pancartas escritas a mano con frases como "Je suis prof" ("Yo soy profe"), "No al totalitarismo del pensamiento" o "Libertad de expresión, libertad de enseñar".

Otros homenajes se celebraban también en grandes ciudades franceses como Lille (norte), Lyon (este) o Niza (sureste).

Varios responsables de los principales partidos políticos estaban presentes en París: el primer ministro Jean Castex, la alcaldesa socialista de la capital Anne Hidalgo, la presidenta de derechas de la región parisina, Valérie Pécresse, o el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

El exjefe del Estado, el socialista François Hollande, también se unió a la manifestación.

"No nos dan miedo. No tenemos miedo. No nos dividirán. ¡Somos Francia!", escribió el primer ministro en un tuit acompañado de imágenes de la manifestación.

Algunos de los presentes llevaban pancartas con las caricaturas de Mahoma publicadas por el semanario satírico Charlie Hebdo. Igualmente entonaron el himno nacional francés.

Lea también Internacional Arrestan a dos personas más en caso de profesor decapitado en Francia El educador fue decapitado por un refugiado islamista tras haber mostrado caricaturas de Mahoma a sus alumnos de 13 años en una clase sobre libertad de expresión.

