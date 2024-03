Debacle del Nápoles ante Atalanta, apoyo a Juan Jesús

30 de marzo de 2024, 10:12 AM

Antes del encuentro, esos mismos aficionados gritaron "No al racismo" en apoyo a Juan Jesus, quien denunció insultos racistas por parte del defensa internacional del Inter Francesco Acerbi en el último partido liguero antes del parón de selecciones.

Acerbi se libró finalmente de una sanción al considerar los jueces del campeonato italiano que no existen suficientes pruebas que demuestren los insultos racistas del defensor del Inter.

Como protesta por esta decisión, los jugadores del Nápoles no lucieron este sábado en sus camisetas el lema "Keep racism out" (dejemos el racismo fuera), como sí hacen el resto de clubes en las jornadas 29 y 30 de la Serie A.