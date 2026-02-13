DEA cierra sus oficinas en Dominicana por sospechas de corrupción

La embajada de Estados Unidos en la República Dominicana anunció el jueves (12.02.2026) el cierre "hasta nuevo aviso" de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo, al argumentar que la "corrupciónno tiene espacio en el gobierno" del país norteamericano "ni en ningún otro".

En un mensaje en redes sociales, la embajadora Leah F. Campos señaló que "es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio", y advirtió que no tolerará "ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada".

Por ello, "hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso", concluyó el mensaje sin ofrecer más detalles.

En un escrito posterior, la diplomática señaló que el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo "tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta embajada".

Agregó que República Dominicana "sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región".

"Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna", afirmó.

Washington ha valorado en reiteradas ocasiones la lucha contra las drogas del actual gobierno dominicano, que el año pasado decomisó 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfic y su lucha "sin precedentes" contra el crimen organizado, según afirma la estatal Dirección Nacional de Control de Drogas.