De Snoop Dogg a Tom Brady, las estrellas desembarcan en el Championship

Londres, Reino Unido | El rapero Snoop Dogg, recientemente anunciado como copropietario del Swansea City, es la última de las 'celebrities' en caer seducidas por el Championship, la segunda división del fútbol inglés, poco glamurosa en comparación con la Premier League.

El artista de 53 años, que ha invertido una cantidad que no se ha publicado, sigue así los pasos del futbolista croata Luka Modric, también accionista en el equipo galés.

"La historia de este club y de su región me ha emocionado. Es una ciudad obrera y un club orgulloso. Un 'outsider' que muerde, como yo", comentó Snoop Dogg en el video con el que se anunció su llegada al Swansea.

En el norte de Gales, el Wrexham sueña con ascender a la Premier League, un hito para este modesto club que fue comprado en 2021 por los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney y que tras cuatro ascensos en las últimas cuatro temporadas ha pasado de la National League (5ª división) al Championship.

Al mismo tiempo, la que fuera estrella de football americano Tom Brady se ha hecho con una pequeña participación en el Birmingham City, un club de la segunda mayor ciudad inglesa que siempre ha vivido a la sombra del Aston Villa.

- Papel de "visionario" -

La llegada del mítico quarterback (seis veces campeón de la NFL con New England Patriots y una con los Buccaneers de Tampa) no fue aprobada de manera unánime.

"Tom Brady, ¿quién es?", se preguntaba con sorna un aficionado en un documental dedicado al desembarco de Brady en el Birmingham, que incluyó el cese como técnico de Wayne Rooney.

Brady aseguró que tiene "un papel de visionario" y que tratará, ya se verá con qué éxito, transmitir su experiencia a los jugadores del Birmingham y a su joven entrenador, Chris Davies.

Pero, ¿por qué tantas 'celebrities' deciden invertir parte de su fortuna en el Championship?

Christopher Winn, responsable de la University Campus of Football Business (UCFB), declaro a la AFP que la razón principal es que estas celebridades lo consideran una atractiva inversión, con el premio de un eventual ascenso a la lucrativa Premier League.

"Lo toman como una inversión con retorno a largo plazo. En otras palabras, compras cuando está bajo (en un campeonato inferior) y vendes alto", añadió Winn.

"Aunque el éxito en el campo y los posteriores rendimientos fuera de él no están garantizados, si se llega a la tierra prometida que es la Premier League, probablemente se genere un gran beneficio en una futura venta del club, mucho más alto que la inversión inicial", insistió.

El especialista advierte que "no todos los inversores están buscando beneficios". Para algunos, el fútbol puede ser "un proyecto personal basado en la pasión" por un club.

- "Se puede ganar algo de dinero" -

El amigo de Brady y copropietario del Birmingham, el inversor con sede en Nueva York Tom Wagner, admitió en el documental referido que trató de comprar un club de la Premier, pero que el acuerdo se frustró.

Luego se le presentó la oportunidad del Birmingham. "Pensamos que podríamos ganar algo de dinero, tener un buen retorno, que es nuestro objetivo final, por lo que no podíamos dejar pasar la oportunidad".

El entrenador del Birmingham ya se ha dado cuenta del efecto que puede tener a un icono deportivo como "jefe". En una entrevista a The Times, Davies explicó que su intento de relajarse en unas vacaciones familiares en Maldivas se fueron al traste ante la insistencia de Brady de programar videoconferencias diarias a la hora de la cena con sus niños.

En la primera temporada de Wagner y Brady, el Birmingham descendió a la League One, pero el año pasado se logró el ascenso ganando el campeonato de la tercera categoría con un récord de puntos, gracias en buena parte al dinero inyectado por los estadounidenses, que permitió fichar a jugadores como Jay Stansfield, delantero comprado al Fulham, club de la Premier, por más de 20 millones de dólares, un monto enorme para la League One.

El Birmingham comenzó el Championship la semana pasada con un empate a un gol con el Ipswich, que cuenta entre sus accionistas con la estrella de la música Ed Sheeran, originario de esa zona del este de Inglaterra.

Su llegada al club la temporada pasada (con un 1,4% del capital) no impidió el descenso del Ipswich. Señal que tener como propietario a una celebridad no significa un éxito inmediato.