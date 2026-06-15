Daños a milenario monasterio en Kiev tras masivo ataque ruso

Un ataque ruso a gran escala contra Ucrania causó la muerte de cinco miembros de los equipos de rescate en Járkov e hirió al menos a 20 personas en la capital, Kiev, el lunes, cuando los bombardeos incendiaron edificios de viviendas y provocaron un incendio en el milenario monasterio de la Lavra de las Cuevas, uno de los monumentos religiosos más importantes del país.

Los miembros de los equipos de rescate fallecieron en Járkov a causa de un segundo bombardeo ruso mientras combatían un incendio provocado por un ataque anterior, según informó el ministro del Interior, Ihor Klymenko. Al menos otros cinco trabajadores de emergencias resultaron heridos.

Una serie de potentes explosiones retumbó en toda Kiev, con una oleada de misiles balísticos seguida de drones Shahed, mientras muchas personas buscaban refugio bajo tierra y las autoridades instaban a los residentes a ponerse a cubierto.

Los bombardeos rusos afectaban varias grandes ciudades del país, informaron las autoridades.

Un importante ataque de misiles estaba en curso en las primeras horas de este lunes sobre Kiev, reportó un periodista de la AFP que vio proyectiles interceptados en el cielo de la capital ucraniana, y restos incandescentes caer sobre la ciudad.

El alcalde de Kiev, Vitali Kitschko, indicó en Telegram que varios edificios residenciales fueron alcanzados en dos distritos de la ciudad.

Los pobladores corrieron para ponerse a salvo cuando una luz cegadora iluminó el cielo enrojecido por los incendios, constataron periodistas de la AFP en Kiev.

Incendio en el monasterio

Al menos trece personas resultaron heridas y el monasterio de la Lavra de las Cuevas en Kiev, símbolo de la historia espiritual y cultural ucraniana, se incendió tras un importante ataque aéreo ruso contra la capital ucraniana, dijeron las autoridades a primera hora del lunes.

"Pedimos oraciones para salvar este santuario de la destrucción", declaró Epifanio de Kiev, primado de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, quien denunció un "crimen contra la humanidad, contra la historia y contra el cristianismo".

El techo de la Catedral de la Dormición se incendió durante el ataque nocturno, añadió Epifanio.

La Lavra de Kiev-Pechersk, también conocida como el Monasterio de las Cuevas, es un extenso complejo de monasterios e iglesias, algunas de ellas subterráneas, construido entre los siglos XI y XIX. Algunas de las iglesias de este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, están conectadas por un laberíntico complejo de cuevas que se extiende a lo largo de más de 600 metros (2000 pies).

La catedral, las iglesias y otros edificios dominan la margen derecha del río Dniéper y han sido un lugar de peregrinación durante siglos.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timour Tkatchenko, precisó que siete distritos de la ciudad fueron atacados y denunció un "ataque directo" ruso contra el monasterio de Lavra.

El ataque aéreo dañó las líneas eléctricas y dejó a 140.000 residentes de Kiev sin luz, declaró el alcalde Vitali Klitschko en la aplicación de mensajería Telegram, añadiendo que algunas casas y coches también se incendiaron tras ser alcanzados por restos de drones.

Tres muertos por ataque con dron en Rusia

En tanto, un ataque ucraniano con drones mató a tres personas e hirió a otras tres en la ciudad de Tula, unos 200 kilómetros al sur de Moscú.

"Lamentablemente, según la información incial, tres personas murieron. Tres más, incluyendo un niño de un año, resultaron heridos", publicó en Telegram el gobernador regional Dmitrk Milyaev.