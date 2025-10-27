Dani Carvajal del Real Madrid será operado nuevamente de la rodilla

Madrid, España | El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, pasará nuevamente por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha, según anunció este lunes el club blanco.

El internacional español disputó casi media hora —incluido el tiempo de descuento— en la victoria de su equipo frente al FC Barcelona (2-1) el domingo en el Santiago Bernabéu.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha”, informó la entidad en un comunicado.

El jugador, que sintió molestias durante el Clásico, estará de baja entre seis y diez semanas, según reportes de la prensa española.

Se trata de la misma rodilla en la que sufrió el 5 de octubre una rotura del ligamento cruzado, colateral externo y del tendón poplíteo, lesión que lo mantuvo nueve meses fuera de las canchas.

Carvajal volvió a jugar en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, pero reapareció en el Clásico tras perderse dos partidos de LaLiga por una lesión sufrida ante el Atlético de Madrid (5-2) en el Metropolitano a finales de septiembre.

Con esta baja, Xabi Alonso solo contará con el inglés Trent Alexander-Arnold, recién recuperado de una lesión, como único lateral derecho disponible, aunque mantiene la opción del uruguayo Fede Valverde.

Tras su triunfo ante el Barcelona, el Real Madrid se afianzó como líder de LaLiga con 27 puntos, cinco más que el cuadro azulgrana, segundo en la tabla.