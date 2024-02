Dani Alves brindó su declaración en juicio en su contra

"Podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar allí", declaró Alves sobre su presunta víctima, asegurando que no es "un hombre violento", y respondiendo solamente a su abogada durante una breve declaración de 20 minutos. "En ningún momento me dijo nada", insistió el futbolista brasileño de 40 años, que lleva más de un año en prisión preventiva por estos hechos.

"Me dijo que no la iban a creer, que había entrado de forma voluntaria, pero que luego quiso salir y no podía", indicó uno de los responsables de la sala.



Los testimonios del entorno de Alves, de su lado, coincidieron en resaltar que el futbolista había bebido mucho aquella noche.



Su esposa, Joana Sanz, explicó que el acusado regresó aquella madrugada a la casa que tienen cerca de Barcelona "oliendo a alcohol", tras una larga jornada con amigos.



"Cuando entró en la habitación, se chocó con varios muebles y se desplomó en la cama", relató la modelo española.



En el mismo sentido, su amigo Bruno, el único que acompañaba a Alves en la discoteca, aseveró que el futbolista había "bebido mucho", lo que no le impidió, según él, mantener una "química respetuosa" con la denunciante.



Dani Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, jugó en clubes como el Sevilla o la Juventus de Turín, además de formar parte del exitoso Barça de Messi y Guardiola. Cuando ocurrieron los hechos se encontraba brevemente en Barcelona, tras regresar del Mundial de Catar.



Después de su ingreso en prisión en enero de 2023, su equipo en aquel momento, los Pumas de México, rescindió su contrato.