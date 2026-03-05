“Dale a tu cuerpo alegría, Macarena”: EE. UU. usa canción española en video de bombardeos a Irán

El Gobierno de Estados Unidos publicó un video en su cuenta oficial de TikTok en el que muestra imágenes de los recientes ataques militares contra Irán, acompañadas por la canción La Macarena, del dúo español Los del Río .

El clip, de 38 segundos de duración, fue difundido a través de la cuenta oficial de la Casa Blanca.

En las imágenes se observan bombarderos estadounidenses B-2 en vuelo, así como cazas despegando desde un portaaviones. También aparecen misiles lanzados desde buques de guerra y el impacto de algunos proyectiles.

Las imágenes están ambientadas con una versión instrumental de La Macarena, éxito internacional popularizado por Los del Río en la década de 1990, cuya letra original incluye el estribillo “Dale a tu cuerpo alegría, Macarena”.

Más de 1.700 objetivos alcanzados

De acuerdo con el más reciente balance del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones en Oriente Medio, Washington ha alcanzado más de 1.700 objetivos en Irán desde el inicio de la operación “Furia Épica”, lanzada el sábado pasado.

El operativo, desarrollado de manera conjunta con Israel, se enmarca en una escalada militar en la región.

Según la información oficial, en las primeras horas de los ataques murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, al que Trump llamó "una de las personas más malvadas de la historia".

¿Por qué la macarena?

La elección de La Macarena no ha pasado desapercibida y según algunos medios internacionales, va dirigido al gobierno Español, país que prohibió a Estados Unidos usar sus bases militares para aterrizar aviones.

Tras esto, Trump habló de posibles sanciones comerciales a España por "su falta de apoyo".

En la misma cuenta oficial de TikTok, la administración estadounidense publicó un segundo video de los ataques, esta vez con una versión más pausada de la misma canción.

La primera publicación ya tiene 1.6 mil me gusta, más de 16 mil comentarios y más de 104 mil personas la han guardado. Mientras que la segunda publicación tiene más de 35 mil likes

Hasta el momento, ni el dúo Los del Río ni representantes del Gobierno español se han pronunciado públicamente sobre el posteo.