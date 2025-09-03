Cura de rejuvenecimiento en la portería del City: Donnarumma por Ederson

Cambio de cromos en la portería del Manchester City: el club inglés anunció este martes la marcha del brasileño Ederson (32 años) al Fenerbahçe turco y poco después confirmó la llegada del italiano Gianluigi Donnarumma (26 años), que fue clave en el título de Champions ganado por el París SG la pasada temporada.

Con este movimiento, el técnico Pep Guardiola parece buscar mayor solidez defensiva en un equipo que sigue la mala dinámica de la temporada pasada y que ha perdido ya dos partidos de los tres que ha disputado en la Premier League.

El técnico catalán, además, había perdido la confianza en Ederson y en estos tres primeros partidos de campeonato había jugado James Trafford, fichado también este verano.

Según varios medios, el club inglés ha pagado 35 millones de euros (casi 41 millones de dólares) al PSG por el portero que fue clave en la conquista de la última Liga de Campeones y habría ingresado algo menos de la mitad (14 millones de euros) por Ederson.

El brasileño cierra una exitosa etapa en el Manchester City con 18 títulos ganados desde su llegada en 2017, procedente del Benfica, entre los que destaca una Liga de Campeones (2023) y seis Premier Leagues (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024).



