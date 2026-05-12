"Cúpula Dorada" de Trump puede llegar a costar $1,2 billones en 20 años

La "Cúpula Dorada", el escudo antimisiles del presidente de Estados Unidos Donald Trump, podría costar hasta 1,2 billones de dólares en 20 años, estimó el Comité de Presupuesto del Congreso, un organismo independiente, el martes.

"Un sistema nacional de defensa antimisiles con capacidades en términos generales coherentes con las descritas en la orden ejecutiva (de Trump) costaría alrededor de 1,2 billones de dólares para desarrollarse, desplegarse y operar durante 20 años", señaló el CBO en un informe.

Trump anunció en 2025 su intención de desarrollar este escudo antimisiles basándose en el modelo de la "Cúpula de Hierro" israelí y de ponerlo en servicio antes del final de su mandato en 2029.

El mandatario había estimado por entonces el costo en "unos 175.000 millones de dólares".

Algunos expertos ya habían señalado en ese momento que se trataba de un proyecto irrealista y redundante, teniendo en cuenta los sistemas de defensa antimisiles que dispone actualmente Estados Unidos.

Según el CBO, el componente espacial del sistema representaría cerca del 60% del costo total.

Al igual que la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) o "Guerra de las Galaxias", lanzada por Ronald Reagan en la década de 1980, este programa aspira a situar en el espacio satélites capaces de interceptar misiles.

El objetivo es destruir rápidamente cualquier misil balístico intercontinental que se dirija hacia territorio estadounidense.

China y Rusia habían declarado el año pasado su firme oposición a este proyecto de Donald Trump.

La IDE no llegó a concretarse como planeaba el gobierno Reagan, pero a finales de los años 1980 aceleró la crisis armamentística soviética y el desplome del régimen comunista, según expertos.







