Cucurella a punto de firmar por el Real Madrid, según medios

El Real Madrid habría alcanzado un acuerdo para hacerse con los servicios del internacional español y lateral del Chelsea Marc Cucurella, al término del Mundial 2026 por 63 millones de dólares, según anuncian varios medios este domingo.

El lateral izquierdo de 27 años llegó al Chelsea en 2022 procedente del Brighton, luego de haberse formado en la cantera del FC Barcelona y de un paso por el Getafe.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, nombró esta semana a José Mourinho como entrenador tras ser reelegido a principios de junio, después de dos temporadas sin conquistar un gran título.

El club merengue está también muy cerca de fichar al defensor del Liverpool Ibrahima Konaté cuando termine su contrato en Anfield, y suenan también los nombres de Bernardo Silva y Denzel Dumfries.

El Chelsea terminó décimo en la Premier League la temporada pasada, en una campaña decepcionante, y Cucurella se mostró muy crítico con la decisión de destituir a Enzo Maresca en enero.

Al defensor de 27 años le quedaban dos años de contrato en el club londinense, con el que ganó el Mundial de Clubes y la Conference League.



