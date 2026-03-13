Cuba confirma conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos

"En correspondencia con la política consistente que ha defendido la revolución cubana en su historia y dirigidos por el General de Ejército (Raúl Castro), como líder histórico de esta revolución, y por mí ―y colegiado con las máximas estructuras del partido, el Estado y el Gobierno―, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una reunión con altos funcionarios del país reportada por el estatal Canal Caribe.

Al mismo tiempo, el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en la isla), publicó un comunicado en redes sociales con la transcripción de esta información.

"Soluciones a diferencias bilaterales"

Según Díaz-Canel, que ejerce también como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, las conversaciones ―que habían sido adelantadas varias veces por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero que el Gobierno cubano se había resistido a confirmar hasta ahora― "han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones".

Factores internacionales que no precisó habrían facilitado los intercambios. Y su propósito sería "identificar los problemas bilaterales" y hallarles soluciones, añadió Díaz Canel, que anunció la víspera una comparecencia en cadena de radio y televisión nacional para las 7:30 de la mañana local.

Además, se trataría de "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países", así como "identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones", así como de la región de América Latina y el Cartibe, según Díaz-Canel.

Negado pero obligado a "responder campañas especulativas"

Por último, el mandatario insistió en que "no ha sido ni es práctica de la revolución cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema". La afirmación alude probablemente a múltiples reportes, tanto de medios estadadounidenses como de medios independientes cubanos, sobre supuestas conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo" (captado por la cámara en esta reunión con Díaz-Canel).

Entre los medios que habían reportado al respecto, se cuenta el estadoundiense Axios, con un informe detallado publicado el 18 de febrero pasado, citando a tres fuentes cercanas al Gobierno de Trump.

Díaz-Canel habló también ahora de "enormes y arduos esfuerzos" para crear espacios de entendimiento y alejarse de la confrontación, así como de la aspiración de su Gobierno de conversar "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación".

Entre el Vaticano, Trump y el bloqueo petrolero

La víspera, La Habana anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos.

El presidente Trump ha instado a La Habana a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar las consecuencias. Desde mediados de enero, aseguró que su Gobierno ya sostenía conversaciones con altos dirigentes de la isla, sumida desde hace años en una crisis sin precedentes, agravada por el bloqueo petrolero de facto que le ha impuesto Estados Unidos.